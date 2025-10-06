На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко призвала следить за каждым рублем, направленным на демографию

Матвиенко: нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал демографический эффект
РИА Новости

Необходимо контролировать, чтобы каждый рубль, направленный на демографию, обеспечивал реальный эффект. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект», — сказала она на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения их эффективности и, при необходимости, актуализировать. По мнению председателя Совфеда, в основе планирования госбюджета на демографию должен быть принцип высокой отдачи.

В ходе слушаний Матвиенко также анонсировала первое заседание совета по демографии при президенте РФ.

В сентябре председатель Совфеда попросила главу Министерства транспорта Андрея Никитина уделять время вопросам демографии. Она отметила, что ожидает от Никитина реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в сфере поддержки семьи.

Ранее Володин призвал депутатов не унывать и поднимать демографию.

