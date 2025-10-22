Россиянкам напомнили, как получить пособие по беременности и родам

Процедура оформления пособий по беременности для работающей женщины в 2025–2026 годах максимально упрощена благодаря системе «проактивных выплат» и электронному документообороту, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Ключевую роль в процессе оформления пособия по беременности играют медицинское учреждение, работодатель и Социальный фонд России (СФР). Самой женщине требуется совершить минимум действий, но важно проконтролировать ключевые этапы. Первым шагом является получение листка нетрудоспособности по беременности и родам. Его оформляет врач в женской консультации, как правило, на 30-й неделе беременности (или на 28-й при многоплодной беременности). С 2022 года больничные листы формируются исключительно в электронном виде (ЭЛН). Медицинская организация автоматически направляет информацию в СФР, а фонд, в свою очередь, уведомляет работодателя об открытии больничного», — отметил Трепольский.

По его словам, получив уведомление от СФР, женщина должна написать заявление на имя своего работодателя о предоставлении ей отпуска по беременности и родам. Заявление пишется в свободной форме, к нему прикладывать номер ЭЛН не обязательно, так как все данные уже есть у работодателя в системе электронного взаимодействия с фондом. На основании этого заявления отдел кадров издает приказ о предоставлении отпуска, уточнил эксперт.

Он добавил, что после этого бухгалтерия или отдел кадров направляет в СФР все необходимые сведения для расчета и выплаты пособия. Обычно это происходит в течение трех рабочих дней. Фонд проверяет данные и в течение 10 рабочих дней перечисляет всю сумму пособия по беременности и родам напрямую женщине на ее банковский счет (карту «Мир») или другим указанным способом, добавил эксперт.

Он уточнил, что для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет процедура аналогична. После окончания отпуска по беременности и родам женщина пишет работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении соответствующего пособия, сказал Трепольский. Работодатель также передает эти сведения в СФР, который и будет производить ежемесячные выплаты, заключил финансист.

В 2026 году минимальный размер пособия по беременности и родам, по оценке кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, составит не менее 124,7 тыс. рублей. По его расчетам, для россиянки со средней зарплатой выплата достигнет около 457,5 тыс. рублей, сообщил эксперт «Газете.Ru».

Ранее был назван размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году при средней зарплате.