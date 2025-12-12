Одесса после взрывов частично осталась без электричества и водоснабжения

Частичное отключение света и водоснабжения произошло в Одессе после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации города Сергей Лысак.
По его словам, инфраструктура получила повреждения.
«В некоторых частях города отключилось электричество и водоснабжение», — подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что профильные службы уже приступили к ликвидации последствий ЧП.
В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.
9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы.
До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что Украина исчерпала возможности для восстановления энергетических объектов после ракетных ударов. Имеющегося в стране оборудования хватит лишь на ликвидацию последствий двух–трех обстрелов, уточнил эксперт.
Ранее жителей Украины призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.