В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

В столичных аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, временные ограничения вводились на прием и выпуск самолетов введены для обеспечения безопасности. Через некоторое время ограничения были сняты.

Утром 23 октября в Орске, в 7:20 мск ввели ограничения на работу аэропорта. Аналогичные меры начали действовать в калужском аэропорту Грабцево.

В Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в одном из регионов РФ отменили план «Ковер».