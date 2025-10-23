В Калуге ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Грабцево в Калуге приостановил прием и отправку самолетов

Калужский аэропорт Грабцево приостановил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Уточняется, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 23 октября в Орске, в 7:20 мск ввели ограничения на работу аэропорта.

В министерстве обороны РФ сообщили, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее сообщалось, что два аэропорта в РФ возобновили прием и отправку самолетов.