В одном из регионов РФ отменили план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе отменен план «Ковер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», — сообщил Мельниченко.

Также в аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Саратов: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты.

23 октября сообщалось, что в аэропортах Волгограда (Сталинград), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) были введены ограничения на полеты гражданской авиации.

Утром 22 октября аэропорты в Грозном, Владикавказе и Махачкале приостановили работу.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.