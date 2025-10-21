В Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта

Специалисты изъяли учебные авиабомбы с территории недействующего аэропорта «Орел-Южный». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Орловской области.

Сообщение об обнаружении похожих на боеприпасы предметов поступило в службу спасения утром 21 октября. На место была оперативно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы.

В ходе обследования предметов спасатели-взрывники установили, что они не представляют угрозы. Найденные снаряды оказались не взрывоопасными учебными авиабомбами.

В феврале текущего года под детской площадкой в британском городе Вулер были найдены 176 бомб времен Второй мировой войны.

По данным Daily Mail, бомбы нашли рабочие, которые делали реконструкцию детской площадки. На место сразу же вызвали полицию, которая оцепила территорию в радиусе 50 метров. Для дальнейшего расследования прибыли саперы и эксперты, которые установили, что обнаруженные устройства являются учебными бомбами, которые все еще содержат взрывчатые вещества. Боеприпасы были изъяты для безопасной утилизации. По словам местных властей, территория, где находилась площадка, в прошлом использовалась как учебный полигон.

Ранее в российском регионе эвакуировали школу после того, как первоклассник принес подарок дедушке.