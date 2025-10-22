На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех российских аэропортах сняли ограничения на работу

Росавиация: аэропорты в Грозном, Махачкале и Владикавказе возобновили работу
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Три российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Махачкала, Грозный (Северный) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов. Пока они действовали, на запасной аэродром «ушли» два лайнера, следовавшие в Махачкалу.

Аэропорты в Грозном, Владикавказе и Махачкале приостановили работу утром 22 октября. О введении ограничений в первых двух воздушных гаванях стало известно в 6:17 мск, в третьей — в 6:59 мск.

По данным Telegram-канала SHOT, Махачкала подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Журналисты сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов дроны нового типа с иностранными обозначениями. За основу для них мог быть взят беспилотник типа «Чаклун», способный преодолевать расстояние до 900 км.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами