В трех российских аэропортах сняли ограничения на работу

Три российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Махачкала, Грозный (Северный) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов. Пока они действовали, на запасной аэродром «ушли» два лайнера, следовавшие в Махачкалу.

Аэропорты в Грозном, Владикавказе и Махачкале приостановили работу утром 22 октября. О введении ограничений в первых двух воздушных гаванях стало известно в 6:17 мск, в третьей — в 6:59 мск.

По данным Telegram-канала SHOT, Махачкала подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Журналисты сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов дроны нового типа с иностранными обозначениями. За основу для них мог быть взят беспилотник типа «Чаклун», способный преодолевать расстояние до 900 км.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.