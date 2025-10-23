На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Возросло число погибших и пострадавших при взрыве в Копейске

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до семи
true
true
true
close
Кадр из видео очевидца

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске в Челябинской области возросло до семи. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, число погибших увеличилось до семи, пострадавших — до шести. Сотрудник оперативных служб подчеркнул, что эти данные являются предварительными.

22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Спустя некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотного летательного аппарата в настоящее время не подтверждается.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами