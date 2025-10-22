Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска, есть жертвы

В Копейске Челябинской области произошел взрыв на предприятии, есть погибшие

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — написал он.

По его словам, угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют.

В среду вечером взрыв произошел возле воинской части в Ставрополе. В результате происшествия пострадала женщина — она подорвалась на взрывном устройстве.

Вскоре после этого Telegram-канал Mash сообщил, что силовики задержали подозреваемого во взрыве. По предварительным данным канала, он оставил взрывчатку в детской коляске. Состояние пострадавшей женщины неизвестно.

Ранее журналист подорвался на мине во время работы в Курской области.