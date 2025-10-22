На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти прокомментировали версию атаки БПЛА на предприятие в Копейске

Текслер: версия атаки БПЛА на предприятие в Копейске не подтверждается
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В данный момент не подтверждается, что на предприятии в Копейске Челябинской области произошел взрыв в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — написал он.

На каком предприятии произошел взрыв, не уточняется. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. В результате происшествия есть пострадавшие, их точное количество неизвестно. На месте работают медики. По информации Telegram-канала Mash, взрыв вызвал обрушение перекрытий и возгорание внутри здания.

Угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют, заявил ранее губернатор.

Причиной взрыва, предварительно, стало нарушение техники безопасности, пишет Telegram-канал 112.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами