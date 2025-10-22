Власти прокомментировали версию атаки БПЛА на предприятие в Копейске

Текслер: версия атаки БПЛА на предприятие в Копейске не подтверждается

В данный момент не подтверждается, что на предприятии в Копейске Челябинской области произошел взрыв в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — написал он.

На каком предприятии произошел взрыв, не уточняется. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. В результате происшествия есть пострадавшие, их точное количество неизвестно. На месте работают медики. По информации Telegram-канала Mash, взрыв вызвал обрушение перекрытий и возгорание внутри здания.

Угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют, заявил ранее губернатор.

Причиной взрыва, предварительно, стало нарушение техники безопасности, пишет Telegram-канал 112.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.