Названа предварительная причина взрыва в Копейске

112: взрыв в Копейске произошел из-за нарушения техники безопасности
true
true
true

Взрыв на предприятии в Копейске Челябинской области, по предварительной информации, произошел из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Предварительная причина произошедшего — нарушение техники безопасности», — пишет канал.

Ранее о взрыве сообщил губернатор региона Алексей Текслер. На каком предприятии он произошел, не уточняется. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба, рассказал он. В результате происшествия есть пострадавшие, их точное количество неизвестно. На месте работают медики.

Угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют, отметил губернатор.

По информации Telegram-канала Mash, взрыв вызвал обрушение перекрытий и возгорание внутри здания.

В среду вечером взрыв также произошел возле воинской части в Ставрополе. В результате происшествия пострадала женщина — она подорвалась на взрывном устройстве.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.

