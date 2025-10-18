На заводе «Авангард» в Стерлитамаке завершены поисково-спасательные работы

Поисково-спасательная операция на месте ЧП на заводе в Стерлитамаке завершена

Поисково-спасательная операция на месте взрыва на заводе «Авангард» завершена. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Башкирии.

По словам собеседника агентства, спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП, «поисковые работы завершены, пострадавших не ищут».

Накануне вечером на заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. В результате один из цехов получил серьезные повреждения, два этажа здания обвалились. Предварительной причиной взрыва называют образование взрывоопасных паров в установке из-за нарушения пропорций концентрации смеси. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров позднее сообщил, что в результате взрыва на заводе пострадали девять человек, пять работников находятся в больнице. Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как писал Telegram-канал Mash, причиной взрыва стало образование взрывоопасных паров в установке в результате нарушения пропорций концентрации смеси.

Ранее сообщалось, что одно из строений завода «Авангард» обрушилось.