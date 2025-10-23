Текслер: на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв в очаге возгорания

На расположенном в Копейске Челябинской области предприятии произошел еще один взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Взрыв произошел в очаге возгорания. Губернатор подчеркнул, что все необходимые силы и средства МЧС работают на месте.

Текслер призвал население доверять только официальным источникам. Он отметил, уже имеются фейки и попытки вбросов лживой и недостоверной информации. Дополнительные сведения о происшествии будут публиковаться по итогам работы оперативного штаба и экстренных служб.

22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотного летательного аппарата в настоящее время не подтверждается.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.