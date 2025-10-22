Два российских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов

Аэропорты Северный в Грозном и Беслан во Владикавказе приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Пост был опубликован в 6:17 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

В ночь на 22 октября в Ленинградской области ввели временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов. Кореняко предупредил, что это повлияло на возможность полетов в и из Калининграда. В расписание аэропорта Храброво были внесены изменения. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, специалисты были вынуждены задержать несколько рейсов на прилет и вылет.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Лужском районе сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К текущему моменту никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало. По словам главы региона, в связи с атакой местные жители могут столкнуться со снижением скорости мобильного интернета.

Ранее аэропорт в столице Литвы приостановил работу из-за метеозондов.