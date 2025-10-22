В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки

Ограничения в Ленинградской области оказали влияние на возможность полетов в и из Калининграда, вероятны корректировки в расписании аэропорта Храброво. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — объяснил он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, в настоящее время несколько ближайших рейсов на прилет и вылет задерживаются.

Ночью 22 октября временные ограничения на полеты ввели в воздушной гавани Калуги (Грабцево).

До этого стало известно, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту.