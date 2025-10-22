На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки

Росавиация: в расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Ограничения в Ленинградской области оказали влияние на возможность полетов в и из Калининграда, вероятны корректировки в расписании аэропорта Храброво. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — объяснил он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, в настоящее время несколько ближайших рейсов на прилет и вылет задерживаются.

Ночью 22 октября временные ограничения на полеты ввели в воздушной гавани Калуги (Грабцево).

До этого стало известно, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами