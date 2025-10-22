На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

В Литве аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Литовский национальный центр управления кризисами.

«Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта», — сказано в сообщении.

При этом в центре добавили, что речь идет о нескольких десятках воздушных шаров, но их «может быть и больше».

В ночь на 5 октября аэропорт литовской столицы приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.

В итоге воздушная гавань не приняла 16 рейсов. Часть из них направили на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск. Кроме того, несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета.

Ранее работу петербургского аэропорта временно ограничили.

