Силы ПВО сбили несколько целей в Ленобласти

Дрозденко: силы ПВО сбили в Лужском районе Ленобласти несколько дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Лужском районе российские бойцы, по предварительным данным, поразили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор уточнил, что на текущий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Он отметил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

22 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью отразили воздушную атаку на регион.

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Брянской и Курской областями 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Батайске после атаки дронов пострадал жилой дом.

