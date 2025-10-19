Бывшему замглаве правительства Подмосковья утяжелили обвинение

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн обвиняется в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств. Об сообщает ТАСС.

«Бронштейн Илья Михайлович обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ», — следует из материалов дела.

С 2018 года Бронштейн находился на государственной службе в Московской области, а с 2021 года он занимал пост министра образования региона.

Следствие утверждает, что в июне 2024 года, находясь на посту первого зампреда правительства Подмосковья, Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений, за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство в его служебной деятельности.

В сентябре 2024 года Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия об аресте обвиняемого. В ноябре Бронштейн признал вину по делу о взяточничестве.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемого во взятке экс-замглавы Тамбовской области.