Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья арестовали

Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия о аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна по делу о взяточничестве, сумма которого составляет 25 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд принял решение об аресте Бронштейна до 11 ноября по обвинению в соответствии с частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере),» – говорится в заявлении пресс-службы.

С 2018 года Бронштейн находился на государственной службе в Московской области, а с 2021 года он занимал пост министра образования региона.

В рамках того же дела также фигурирует ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, который уже был арестован, а также генеральный директор одной из коммерческих организаций. Обвинения выдвинуты по частям 4 статьи 290, 4 статьи 291.1 и 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ.

Следствие утверждает, что в июне 2024 года, находясь на посту первого зампреда правительства Подмосковья, Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений, за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство в его служебной деятельности.

13 сентября Тверской суд Москвы постановил арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна по делу о коррупции.

Ранее СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ.