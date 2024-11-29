Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал вину по делу о взяточничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, в июне этого года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 25 млн рублей от гендиректора компании за покровительство и помощь в конкурсе на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений региона. Также взяткодатели договорились с Бронштейном на подписание актов выполненных работ и их оплату.

Бронштейна назначили первым зампредом правительства Подмосковья 12 апреля этого года, но в конце августа губернатор Андрей Воробьев сообщил о его отставке в связи с добровольным сложением полномочий.

Также под арестом оказался предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский.

В сентябре Бронштейн попытался обжаловать свой арест, связанный с обвинениями во взяточничестве.

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