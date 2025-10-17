Суд арестовал имущество обвиняемого во взятке экс-замглавы Тамбовской области

Суд арестовал имущество и банковские счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванов занимал пост в администрации региона и курировал агропромышленный комплекс в 2015-2020 годах. Он проходит обвиняемым по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова.

Как установило следствие, он получит от Машковича либо связанных с ним лиц взятку в размере 2,6 млн рублей. За это он занимался покровительством бизнеса олигарха, предприятиям которого выделялись субсидии и оказывалась господдержка.

В июле в Тамбовской области задержали бывшего губернатора Максима Егорова. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей. По версии следствия, Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе» не только денежными средствами, но также и в виде различных услуг и имущества.

