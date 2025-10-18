На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Волгограда приостановил работу

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и отправку самолетов
Кирилл Брага/РИА Новости

В волгоградском аэропорту введены ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений было объявлено в 22:53. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого такие же ограничения были введены в калужском аэропорту Грабцево.

В ночь на 17 октября самолеты временно не отправляли и не принимали в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Утром ограничения были сняты. На этом фоне в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский БПЛА над российскими регионами.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

