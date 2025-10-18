Аэропорт Калуги ограничил полеты

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях опубликован в 22:19.

В ночь на 17 октября аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Утром ограничения были сняты.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник в регионах России. В Крыму сбили 32 беспилотника, 13 — над территорией Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в небе Брянской области. По два дрона перехватили в Тульской области и Московском регионе, и еще один дрон — в Курской области.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.