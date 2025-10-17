В семи российских аэропортах сняли ограничения на прием самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в семи аэропортах России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах Ижевска, Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Уфы и Ярославля (Туношна).

Кореняко пояснил, что ограничения вводили в целях обеспечения безопасности полетов. За время их действия на запасные аэродромы перенаправили восемь самолетов: четыре, следовавших в Уфу, три — в Казань и один — в Ярославль.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для поддержания безопасности полетов, которая остается приоритетом ведомства.

Этим же утром в московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Сочи.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.