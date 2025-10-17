Более 60 беспилотников ВСУ сбили в России за ночь

Средства противовоздушной обороны в ночь на 17 октября уничтожили 61 украинский беспилотник в регионах России. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

В сводке говорится, что 32 беспилотника сбили в Крыму, 13 — над территорией Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области.

Еще по два дрона перехватили в Тульской области и Московском регионе и один в Курской области.

Помимо этого, силы противовоздушной обороны ночью отражали ракетную атаку на Сочи.

На фоне ночной атаки ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в семи аэропортах. Утром они были сняты. Речь идет о воздушных гаванях Ижевска, Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Уфы и Ярославля (Туношна).

Ранее часть населенных пунктов Курской области лишилась света из-за атаки ВСУ.