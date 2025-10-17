На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 60 беспилотников ВСУ сбили в России за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства противовоздушной обороны в ночь на 17 октября уничтожили 61 украинский беспилотник в регионах России. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

В сводке говорится, что 32 беспилотника сбили в Крыму, 13 — над территорией Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области.

Еще по два дрона перехватили в Тульской области и Московском регионе и один в Курской области.

Помимо этого, силы противовоздушной обороны ночью отражали ракетную атаку на Сочи.

На фоне ночной атаки ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в семи аэропортах. Утром они были сняты. Речь идет о воздушных гаванях Ижевска, Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Уфы и Ярославля (Туношна).

Ранее часть населенных пунктов Курской области лишилась света из-за атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами