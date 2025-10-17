Ошибка и взрыв: ЧП на заводе «Авангард» в Башкирии

В Стерлитамаке в одном из цехов завода «Авангард» произошел взрыв

На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. В результате один из цехов получил серьезные повреждения, два этажа здания обвалились. Пострадали как минимум восемь человек. Предварительной причиной взрыва называют образование взрывоопасных паров в установке из-за нарушения пропорций концентрации смеси.

В Стерлитамаке на заводе «Авангард» произошел взрыв. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте находятся следователи и экстренные службы. Гендиректор предприятия Дмитрий Логинов в беседе с Telegram-каналом Mash Batash подтвердил эту информацию. Он добавил, что авария была на нитроузле.

Пострадавших как минимум восемь

Глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале также подтвердил, что на одном из цехов «Авангарда» произошел взрыв:

«Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь».

По данным Хабирова, пострадали как минимум восемь человек . Спасатели извлекли из-под завала троих, их госпитализировали. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, в реанимации. У других состояние средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

Минздрав Башкирии сообщил, что городскую больницу перевели на особый режим работы. Число пострадавших еще уточняют.

Причина в нарушении пропорций

Telegram-канал Mash пишет, что причиной взрыва стало образование взрывоопасных паров в установке в результате нарушения пропорций концентрации смеси. Вероятно, это произошло из-за нарушения техники безопасности работниками цеха. Якобы эпицентр находится в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы — вещества, которое используется для изготовления лаков и пластмасс.

По их данным, на момент взрыва в цеху находились 15 человек. После инцидента там частично обрушились два этажа, сотрудники оказались под завалами. Двое подают признаки жизни, спасатели их ищут по крикам. Местоположение и состояние пятерых неизвестно. Это подтвердил и глава города Эмиль Шаймарданов. Площадь цеха составляет 2,1 тысячи квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в соседних с заводом зданиях выбило стекла.

«Авангард» начал работать 23 февраля 1943 года для обеспечения боеприпасами советских военных. После окончания боевых действий завод реконструировали для производства гражданской продукции. Сейчас он выполняет государственные контракты в рамках производства промышленных взрывчатых веществ, утилизации вооружения и военной техники, производства химической продукции, производства промышленной тары и изделий из древесины, а также проводит научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.