В Стерлитамаке в результате взрыва на предприятии погибли три человека

Премьер Башкирии Назаров: при взрыве на заводе «Авангард» погибли три человека
Мария Девахина/РИА Новости

Три человека погибли в результате взрыва на территории предприятия «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Он рассказал, что сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов всех пострадавших людей. Травмы различной степени тяжести получили девять человек, пятерым из них потребовалась госпитализация. Еще четверых после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

«Трое погибших», — подчеркнул Назаров.

По словам премьер-министра Башкирии, угроза дальнейшего обрушения поврежденного взрывом здания отсутствует. В связи с этим предприятие продолжит работу в штатном режиме.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел 17 октября. Одно из строений завода оказалось разрушено, в соседних зданиях выбило стекла. Предварительно, причиной ЧП послужило превышение допустимого уровня концентрации воспламеняющихся паров в воздухе. На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

Ранее в США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

