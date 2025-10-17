На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Лебедев раскрыл мнение об Арестовиче

Блогер Лебедев назвал Арестовича мутным и ненадежным человеком
arestovych/X

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича «мутным, ненадежным человеком». Выпуск обзора новостей доступен во «ВКонтакте».

Блогер заявил, что Арестович является талантливым, изворотливым и артистичным человеком, и поэтому, по мнению Лебедева, ему удавалось играть разные роли.

«Он то военный эксперт, то какой-то шпион, то он консультант президента, то актер. Абсолютно мутный ***, которого никуда нельзя допускать, потому что он максимально ненадежный и скользкий», — выразил свое мнение дизайнер.

Лебедев также поиронизировал над фантазиями Арестовича на тему того, что, став лидером Украины, он бы первым делом полетел в Россию.

«Называется «Я хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами». Удачи», — сказал блогер.

До этого Лебедев раскрыл причину отсутствия президента России Владимира Путина в социальных сетях. Он отметил, что Путину не нужны соцсети для работы и жизни.

Ранее Лебедев, посещая Нью-Йорк, назвал местное метро свалкой и сравнил его с психбольницей.

