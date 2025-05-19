Артемий Лебедев назвал метро в Нью-Йорке свалкой и сравнил его с психбольницей

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев лаконично охарактеризовал нью-йоркское метро после своего визита в подземку города. В своем новостном обзоре, который доступен в соцсети «ВКонтакте» он сравнил его со свалкой и психиатрической больницей.

По словам Лебедева, многие американцы стараются избегать использования метро. Ему показалось странным, что Нью-Йорк, считающийся богатым городом, обслуживается таким транспортом, который используется только «опустившимися на дно» людьми.

«Метро в Нью-Йорке — это свалка, где рядом с психически больными находятся бандиты, наркоманы и сомнительные личности», — поделился своими впечатлениями Артемий Лебедев.

17 мая глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что с 2010 года метро Москвы демонстрирует беспрецедентные темпы развития.

По его словам, в конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», который уже в следующем году может выйти на линии.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина сбил мать с ребенком на эскалаторе в метро.