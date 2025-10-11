Лебедев раскрыл причину отсутствия Путина в соцсетях

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Путину не нужны соцсети для работы и жизни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал недавнее объяснение Дмитрия Пескова об отсутствии аккаунтов в социальных сетях у президента России Владимира Путина. Своим мнением инфлюэнсер поделился в новостном обзоре, опубликованном в соцсети VK.

«На самом деле, Путину просто соцсети не упали. Все, что нужно в этой жизни, он делает и без помощи соцсетей», — высказался дизайнер, используя в комментарии нецензурное выражение.

Также Лебедев отреагировал на новость о том, что зарплата Владимира Путина выросла до 90 тыс. рублей.

«В принципе, заслуженно», — сказал он.

Накануне сообщалось, что зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина с 1 октября текущего года будут проиндексированы на 7,6%. Их денежное вознаграждение будет повышено в 1,076 раза.

По данным декларации Центральной избирательной комиссии РФ, опубликованной в 2024 году, президент России Владимир Путин заработал более 67,5 млн рублей за шесть лет — в период с 2017 по 2022 год.

Согласно декларации, у главы государства есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности и военная пенсия.

