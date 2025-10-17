Появились подробности пожара на производстве автомасел в Подмосковье

Площадь пожара на производстве автомасел в Подмосковье составляет 2,5 тыс. кв. м

Площадь пожара на предприятии по производству и розливу автомобильных масел в Пушкино составляет 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлекли 69 человек и 24 единиц техники.

10 октября произошел пожар в районе станции Московского центрального диаметра «Красный строитель» в Чертаново. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Новосибирске загорелся торговый центр.