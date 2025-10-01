Власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле

Губернатор Евраев: пожар на НПЗ в Ярославле не связан с атакой дронов

На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле произошло возгорание. Подробности рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Жители предположили, что пожар мог быть связан с атакой беспилотников, однако губернатор опроверг эту версию. Он заявил, что происшествие носит техногенный характер и не имеет отношения к действиям БПЛА. По его словам, атак беспилотников в регионе в ночь на 1 октября не зафиксировано.

К ликвидации возгорания привлекли специальные службы.

На прошлой неделе на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали возгорание после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Специалисты рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

