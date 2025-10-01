Пожарные ликвидировали возгорание на юге Москвы

В Москве сотрудники МЧС потушили пожар в районе станции МЦД «Красный строитель»

Пожарные ликвидировали возгорание на Мелитопольской улице на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Москвы».

Пожар на территории производственного предприятия был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет.

В тушении было задействовано порядка 50 человек и 14 единиц техники.

Пожар произошел в районе станции Московского центрального диаметра «Красный строитель» в Чертаново. Как сообщал Telegram-канал «Чертаново», густой дым поднимался над промышленной зоной, расположенной рядом со станцией.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Новосибирске загорелся торговый центр.