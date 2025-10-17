На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье горит предприятие по производству автомасел

В Пушкино вспыхнул пожар на предприятии по производству автомобильных масел
Shutterstock

В подмосковном Пушкино загорелось предприятие по производству и розливу автомобильных масел. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре в городе Пушкино, на Ярославском шоссе, 1. По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

10 октября произошел пожар в районе станции Московского центрального диаметра «Красный строитель» в Чертаново. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Новосибирске загорелся торговый центр.

