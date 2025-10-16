Армия обороны Израиля забрала из Газы останки еще двух заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывезла из сектора Газа гробы останками двух погибших заложников, пишет The Times of Israel.

Как отмечает газета, палестинское радикальное движение ХАМАС не раскрыло их личности. Останки доставят в Тель-Авив для опознания. На это может потребоваться до двух дней.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

14 октября американский лидер заявил, что палестинское радикальное движение отпустило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей, однако не передало Израилю останки погибших. По его словам, начался второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа.

Ранее в Израиле не смогли опознать одно из переданных из Газы тел.