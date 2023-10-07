Израилю объявили войну. Армия отвечает на атаки палестинцев

11:51

Зампред Совбеза РФ Медведев — о конфликте между ХАМАС и Израилем:

«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок.

Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа.

Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США».