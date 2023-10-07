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Политика

Израилю объявили войну. Армия отвечает на атаки палестинцев

Операция армии Израиля в секторе Газа — онлайн

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Последствия ракетных ударов в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года

Последствия ракетных ударов в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года

Tsafrir Abayov/AP
Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны заявил, что движение ХАМАС объявило Израиль войну и сообщил о вызове резервистов. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
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11:51

Зампред Совбеза РФ Медведев — о конфликте между ХАМАС и Израилем:

«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок.

Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа.

Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США».

11:48

Нетаньяху заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов, провести мобилизацию резервистов.

11:47

11:46

11:45

⚡️ Израиль находится в состоянии войны — премьер Нетаньяху.

11.37

Times of Israel: около 200 человек пострадали в результате продолжающейся атаки ХАМАС на Израиль, по меньшей мере 20 из них получили серьезные или критические ранения.

11.30

На границе Израиля и сектора Газа палестинцы подбили танк израильской армии Merkava IV.

11.25

Армия Израиля сообщила, что по стране выпустили более 2200 ракет.

11.23

Армия обороны Израиля сообщает, что десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим движению ХАМАС в секторе Газа.

11.20

ХАМАС заявило о захвате в плен более 35 израильских солдат и поселенцев, их переправили в сектор Газа.

11.17

11.15

Посольство России в Израиле: сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет.

11.06

С утра 7 октября Израиль находится под обстрелом со стороны сектора Газа, армия также сообщила о проникновении в страну «палестинских радикалов». По данным Times of Israel, минимум 6 человек погибли, 100 ранены. В числе убитых — глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести «особое положение в области безопасности» в центральной части и на юге страны и объявил о вызове в армию военнослужащих запаса. Он заявил, что движение ХАМАС «объявило Израилю войну».

11.05

Добрый день, уважаемые читатели! Армия Израиля объявила о начале контртеррористичской операции в секторе Газа, контролирующее эту территорию движение ХАМАС также заявило о начале операции против Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив для срочного совещания с руководством силовых структур, в городе отменены все мероприятия. В онлайн-трансляции мы будем следить за событиями в регионе.

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