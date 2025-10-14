Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе

Начинается второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Тяжесть спала с плеч, но работа еще не завершена. <...> Вторая фаза начинается прямо сейчас!» — написал американский лидер.

Он отметил, что палестинское движение ХАМАС освободило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договора, однако не передало Израилю тела тех, кого спасти не удалось.

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе. ХАМАС в рамках соглашения с Тель-Авивом согласился освободить всех заложников и впоследствии передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

При этом второй этап соглашения предполагает разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос «сложным и запутанным».

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия.