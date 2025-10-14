На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе

Трамп: начинается реализация второй фазы мирного соглашения по Газе
true
true
true
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Начинается второй этап реализации соглашения о мирном урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Тяжесть спала с плеч, но работа еще не завершена. <...> Вторая фаза начинается прямо сейчас!» — написал американский лидер.

Он отметил, что палестинское движение ХАМАС освободило всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договора, однако не передало Израилю тела тех, кого спасти не удалось.

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе. ХАМАС в рамках соглашения с Тель-Авивом согласился освободить всех заложников и впоследствии передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

При этом второй этап соглашения предполагает разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос «сложным и запутанным».

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия.

Война в Газе
