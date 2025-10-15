В Израиле не смогли опознать одно из переданных из Газы тел

Судмедэксперты Израиля не смогли опознать одно из переданных из Газы тел

В Национальном институте судебной медицины Израиля не смогли идентифицировать одно из тел, полученных из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В заявлении сказано, что после завершения экспертиз специалисты пришли к выводу, что четвертое тело, переданное Израилю радикальным палестинским движением ХАМАС, не соответствует ни одному из заложников.

«ХАМАС обязан приложить все необходимые усилия для возвращения погибших заложников», — подчеркнули в пресс-службе.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в анклаве. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия.