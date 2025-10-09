Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть его плана по Газе

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru»), а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

«Это ВЕЛИКИЙ День для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы сделать это Историческое и Беспрецедентное Событие возможным. БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ!» — написал президент США (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.

Ранее Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке.