Путин высоко оценил работу дорожно-строительного комплекса

Дорожно-строительный комплекс Российской Федерации набрал очень хорошие обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он сказал, что новые дорожно-транспортные объекты были выполнены с опережением срока.

15 октября Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия новых дорожных объектов. Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в воскресенье.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в стране намерены в 2025 году массово расширить дороги, создав четвертую полосу на 290 километрах автотрасс. По его словам, это должно повысить безопасность движения и комфорт водителей. Кроме того, так увеличится пропускная способность дорожного каркаса РФ.

Как уточнил Хуснуллин, 90 км дорог расширят в рамках реконструкции, а 200 км — после капитального ремонта. В том числе дороги расширят в Приморском крае, Татарстане, Дагестане, Владимирской и Воронежской областях.

Ранее в России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог.