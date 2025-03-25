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В России массово расширят дороги

Вице-премьер Хуснуллин: 290 км федеральных трасс расширят до 4 полос
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Global Look Press

В России намерены в 2025 году массово расширить дороги, создав четвертую полосу на 290 километрах автотрасс, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сказано на сайте правительства.

По словам зампреда кабмина, это должно повысить безопасность движения и комфорт водителей. Кроме того, так увеличится пропускная способность дорожного каркаса страны.

Хуснуллин уточнил, что 90 км дорог расширят в рамках реконструкции, а 200 км — после капитального ремонта. В том числе дороги расширят в Приморском крае, Татарстане, Дагестане, Владимирской и Воронежской областях.

Во второй половине февраля Хуснуллин сообщил, что участок трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется открыть к концу июня 2025 года. Он назвал темп работы по продлению трассы «неплохим». Хуснуллин также напомнил, что погодные условия оказали сильное влияние на скорость работ. По словам вице-премьера, в 2024 году шли сильные дожди, из-за которых размывало дорогу и к месту работ не могли своевременно подвозить щебень и песок.

Ранее стало известно, как изменился объем автоперевозок между Россией и Китаем.

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