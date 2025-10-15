На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин участвует в церемонии открытия новых участков дорог в трех регионах РФ

Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии открытия новых дорожных объектов. Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) открывают мостовой переход через реку Обь возле Сургута. Длина моста составляет 1,8 км, общая протяженность с подходами — 45,5 км. Это второй мост через Обь в Сургуте. Он призван улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами и вывести транзитные потоки из города.

В Татарстане вводится в эксплуатацию обход села Сокуры протяженностью 24 км на трассе Р-239 КазаньОренбург. Новый участок разгрузит направление в сторону дороги М-12 «Восток» и международного аэропорта Казани. В рамках проекта построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км существующей трассы с расширением до четырех полос. Работы завершатся в 2026 году.

В Карелии завершен капремонт участка автодороги А-215 Лодейное Поле — Брин-Наволок (км 58 — км 74). Модернизация 15,1 км дороги улучшит транспортное сообщение Петрозаводска с соседними регионами. До ремонта часть трассы была грунтовой, что осложняло движение.

6 августа Путин по видеосвязи принял участие в открытии набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча, а также зоопарка в Перми. Помимо этого, в городе Копейске начнет работу детский сад, а в поселке Шамхал — средняя школа.

Ранее Путин напомнил главе «Ростеха» про должок по строительству мусоросжигательных заводов.

