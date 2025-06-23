На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог

Минтранс: стоимость строительства и ремонта автотрасс в 2024 году выросла
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В 2024 году в России выросла стоимость почти всех видов дорожных работ. Об этом, ссылаясь на отчет министерства транспорта РФ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Чтобы вычислить среднюю цену дорожных работ, ведомство проанализировало сметы более 10 тысяч объектов, исключая крупные мосты и развязки. В результате было установлено, что подорожала основная часть всех работ. Так, реконструкция километровой полосы трассы 4-й категории увеличилась на 73%. Капитальный ремонт дороги 2-й категории возрос на 36,7%.

При этом цена строительства дороги 4-й категории уменьшилась за год на 24%, реконструкции дороги 3-й категории — на 43%.

Строительство дороги 1-й категории по-прежнему является самым дорогим видом работ. Оно обходится в 140,6 млн рублей за километр одной полосы. Дешевле всего содержать дорогу местного значения. Она обойдется в 280 тыс. рублей за километр одной полосы.

По мнению экспертов, разнонаправленная и неравномерная динамика цен объясняется рядом факторов, в том числе увеличением стоимости битума, щебня, цемента и других строительных материалов.

20 июня сообщалось о решении министра финансов РФ Антон Силуанов проехать в 2025 году по трассе «Таврида» для проверки работы российской дорожной отрасли.

Ранее в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами