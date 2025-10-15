На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова

СК: имущество экс-замглавы МО Попова арестовали на сумму свыше 100 млн рублей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Имущество бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ в Telegram-канале.

«С целью обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем дело было направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

21 августа Попову продлили арест. Заседание прошло в закрытом режиме без участия обвиняемого, так как он находится в госпитале.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами