Суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова

Имущество бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ в Telegram-канале.

«С целью обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем дело было направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

21 августа Попову продлили арест. Заседание прошло в закрытом режиме без участия обвиняемого, так как он находится в госпитале.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.