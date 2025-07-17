Прокуратура назвала создателя ОПГ по хищению денег в Минобороны России

Главная военная прокуратура считает экс-заместителя министерства обороны России генерала армии Павла Попова создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств министерства на строительство парка «Патриот». Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где в данный момент рассматривается дело о махинациях при строительстве парка.

«Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание группы с целью хищения средств, которые были выделены на строительство парка «Патриот». Он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова», — сказал представитель Главной военной прокуратуры.

Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн руб. и служебном подлоге.

До этого бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.