Экс-замглавы Минобороны генерала Попова оставили под арестом

Экс-замглавы Минобороны генералу Попову продлили арест
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшему замглавы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, решение было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СК) закончил расследование дела генерала Павла Попова, ему предъявили обвинение по пяти уголовным статьям: получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Кроме того, у Попова изъяли собственность на сумму более 100 млн рублей, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил незаконно.

До этого Минобороны РФ просило взыскать 18 млн рублей с Попова, генерал-майора Владимира Шестерова и бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Последний уже приговорен к пяти годам лишения свободы.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».

