Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России

В первом квартале текущего года правоохранители выявили почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщили РБК в Генпрокуратуре.

Если в январе — марте прошлого года было зафиксировано 12 466 таких преступлений, то в том же временном отрезке 2025 года — 15 458. Рост составил 24%.

Всего за 2024 год сотрудники правоохранительных органов выявили 38,5 тыс. коррупционных преступлений, тогда как в 2023-м — 36,4 тыс.

Статистика последних лет показала, что большинство преступлений коррупционной направленности относятся к взяточничеству: в 2023 году доля таких правонарушений составила 55,7%, а в 2024-м — 60,3%.

В январе — марте 2025 года доля взяток достигла 60,9% от всех зарегистрированных в РФ коррупционных преступлений. Этот показатель вырос на 29% по сравнению с первым кварталом 2024 году (с 7300 до 9418).

5 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Глава региона отметил, что ситуация, наблюдаемая им в течение полугода работы, говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области. Он заявил о намерении бороться с коррупцией «самым решительным образом».

Ранее Володин заподозрил коррупцию в поставках жидкого мыла в школы.