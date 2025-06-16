На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России

ГП: количество коррупционных преступлений в РФ выросло почти на четверть
close
Мария Девахина/РИА Новости

В первом квартале текущего года правоохранители выявили почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщили РБК в Генпрокуратуре.

Если в январе — марте прошлого года было зафиксировано 12 466 таких преступлений, то в том же временном отрезке 2025 года — 15 458. Рост составил 24%.

Всего за 2024 год сотрудники правоохранительных органов выявили 38,5 тыс. коррупционных преступлений, тогда как в 2023-м — 36,4 тыс.

Статистика последних лет показала, что большинство преступлений коррупционной направленности относятся к взяточничеству: в 2023 году доля таких правонарушений составила 55,7%, а в 2024-м — 60,3%.

В январе — марте 2025 года доля взяток достигла 60,9% от всех зарегистрированных в РФ коррупционных преступлений. Этот показатель вырос на 29% по сравнению с первым кварталом 2024 году (с 7300 до 9418).

5 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Глава региона отметил, что ситуация, наблюдаемая им в течение полугода работы, говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области. Он заявил о намерении бороться с коррупцией «самым решительным образом».

Ранее Володин заподозрил коррупцию в поставках жидкого мыла в школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами