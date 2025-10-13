На жителя Москвы завели уголовное дело о финансировании терроризма

СК России: на москвича завели дело за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом https://t.me/sledcom_press/24737 сообщила в Telegram-канале официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В рамках следствия установлено, что с января 2023 по март 2024 года фигурант дела спонсировал вооруженные силы Украины (ВСУ), переводя в криптовалюте по реквизитам, указанным иноагентом Бабченко, свыше 60 тыс. рублей.

По словам Петренко, с задержанным проведены все следственные действия, ему предъявлено обвинение.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.

23 сентября в Свердловской области задержали 33-летнего жителя региона по подозрению в перечислении денег на счет зарубежной организации, которая обеспечивала Вооруженные силы Украины. Уточняется, что ФСБ выявила, задокументировала и пресекла противоправную деятельность гражданина, который через свой банковский счет оказывал помощь иностранному государству. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

