СК сообщил о задержании подростков, вовлеченных в террористическую деятельность

СК: подростков из четырех регионов России обвинили в подготовке терактов
РИА Новости

В Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Башкортостане задержали подростков, подозреваемых в подготовке терактов, участии в террористических организациях и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, большинству подростков уже предъявили обвинения в использовании мессенджеров для пропаганды терроризма, участия в запрещенных организациях и подготовке к совершению терактов по предварительному сговору.

В частности, 14-летняя девочка из Башкортостана переписывалась с пользователями соцсетей и распространяла материалы о планировании терактов в школах Благовещенска, рассказала Петренко.

В Оренбургской области, продолжила она, 15-летний подросток участвовал в деятельности международного движения, признанного в России террористическим, и планировал поджоги, размещение неонацистских граффити и препятствование движению транспорта.

В Брянске несовершеннолетний администратор Telegram-канала публиковал видео, пропагандирующие деятельность запрещенной террористической организации. В Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но их действия пресекли.

Петренко добавила, что всем фигурантам уже избрали меры пресечения, в большинстве случаев связанные с изоляцией от общества. Она призвала подростков не поддаваться влиянию незнакомцев в интернете, чтобы избежать вовлечения в преступления.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за службу в террористическом сообществе.

